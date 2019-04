Auto contro metropolitana: grande spavento per i passeggeri

E' successo in via Galvani.

Di: Redazione Sardegna Live

Una Suzuki Alto, condotta da un 55enne di Cagliari, mentre transitava in via Galvani, in direzione viale Marconi, si è scontrata con un convoglio della metropolitana di superficie che transitava in quel momento in direzione Piazza Repubblica - Policlinico.

A causa dell'urto la Suzuki si è girata di 90 gradi su sè stessa. Fortunatamente, nessuno dei conducenti e dei passeggeri della metro è rimasto ferito. Per loro resta un grande spavento.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.