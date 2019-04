Scattata la prima foto di un buco nero. I complimenti di Solinas all'astrofisico sardo

Ciriaco Goddi è di Orune

Di: Redazione Sardegna Live

"A nome di tutti i sardi, e certo di interpretare i loro sentimenti - ha detto il presidente della Regione Christian Solinas - faccio i miei complimenti al nostro conterraneo Ciriaco Goddi, l’astrofisico responsabile scientifico del progetto BlackHoleCam, che ha portato alla scoperta più avvincente degli ultimi anni, l’individuazione e la cattura dell’immagine fotografica di un buco nero al centro di una galassia lontana 55 milioni di anni luce".

"Sapere che uno scienziato sardo è protagonista di un’impresa scientifica di tale portata storica - dichiara il presidente - ci riempie di orgoglio e ci spinge a lavorare con sempre più forte impegno e passione affinché i giovani talenti della nostra isola possano avere, in futuro, maggiori occasioni per non dover portare lontano dalla loro terra il loro sapere e il loro valore".

Foto tratta da fb