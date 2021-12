Mitigazione del rischio idrogeologico. “Dal MiTE quasi 13 milioni di euro per Alghero, Buggerru, Furtei e Villaputzu”

Lo comunica la deputata Paola Deiana (M5s)

Di: Redazione Sardegna Live

“Quasi 13 milioni di euro dei fondi disposti dal MiTE per la mitigazione del rischio idrogeologico andranno ai centri di Alghero, Buggerru, Furtei e Villaputzu”.

Lo fa sapere la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che spiega: “Nello specifico, gli interventi ammessi a finanziamento sono per il Ponte S.P. 44 (Pod. E n. 22) sul canale Urune ad Alghero per un importo di 7.440.000,00; opere di consolidamento del versante Nord- Occidentale del Monte Rosmarino a Buggerru per un importo di 1.787.842,61; eliminazione copertura canale Riu Mortu a Furtei per un importo di 1.200.000,00; interventi Ponte sul Rio Flumini Durci a Villaputzu per un importo di 2.330.000,00”.

“Si tratta di interventi urgenti in tutta Italia per la mitigazione del rischio idrogeologico – continua la parlamentare del Movimento 5 stelle -. Un'iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica e sui ha lavorato la nostra sottosegretaria Ilaria Fontana, che ha anche la delega importantissima contro il dissesto idrogeologico”.

“Parliamo di oltre 300 milioni di euro, di cui oltre 240 milioni già erogati al 15 dicembre, per più di 130 interventi urgenti in tutta Italia”, conclude la deputata Paola Deiana.