Piccoli alunni di Sinnai e la Polizia di Stato: “Insieme per una grande lezione di legalità”

La Questura di Cagliari, tra le innumerevoli iniziative con le scuole, ha portato avanti alcune attività importanti con l’Istituto Comprensivo Statale Sinnai 2

Di: Alessandro Congia

Gli alunni delle classe 4H dell’Istituto Comprensivo Statale Sinnai 2, con le docenti Daniela Sanna e Simonetta Pala, sin dalla classe prima elementare, hanno intrapreso un percorso di legalità e cittadinanza attiva che li ha visti protagonisti con le alte cariche dello Stato, tra cui l’inaugurazione anno scolastico, partecipazione nave della legalità 2018, ospiti del Presidente della Repubblica il 2 giugno, premiazione a palazzo di Montecitorio su elaborati di legalità alla presenza del Presidente del Senato e della Camera.

Hanno svolto lezioni di educazione stradale, lezioni di gruppo alla Polfer, in Questura: alla guida di questo lungo e laborioso progetto c’è un ambasciatore di tutto rispetto della Polizia di Stato, si tratta del Vice Sovrintendente Maurizio Mascia, in servizio in via Tuveri a Cagliari, che in tanti anni di servizio ha affrontato tante tematiche legate al sacrificio, all’impegno degli uomini in divisa nella società.

I piccoli alunni hanno anche avuto l’onore e il privilegio di ricevere la visita del Capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli dopo una lettera inviatagli dagli studenti in cui avevano manifestato il desiderio di conoscerlo personalmente e di raccontargli le loro esperienze personali di piccoli cittadini della società. Anche stamane gli alunni non sono mancati al tradizionale appuntamento con la manifestazione della 167^ Festa della Polizia, al Molo Ichnusa a Cagliari.

(Le immagini utilizzate sono state gentilmente concesse dall'insegnante Daniela Sanna)