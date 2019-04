Via libera al bilancio di previsione. Soletta: “Azzerrate le tasse ai cittadini”

Il primo cittadino: “Continueremo su questo modello di abbattimento dell'imposizione fiscale”

Di: Antonio Caria

Lunedì scorso, il Comune di Thiesi ha dato il via libera al bilancio di previsione. Una decisione che ha soddisfatto il Sindaco Gianfranco Soletta che ha voluto sottolineare che anche per il 2019 “Come da nove anni a questa parte, abbiamo azzerato le tasse ai cittadini di Thiesi”.

Il primo cittadino ha anche aggiunto il fatto che sono state abbattute le addizionali irpef, la Tasi su tutti gli immobili mentre l’Imu “E ai minimi consentiti dalla legge”.

A suo modo di vedere, si tratta di “Un risultato per niente scontato considerata la scarsità di fondi in entrata da Stato e Regione. Tuttavia – ha rimarcato – abbiamo mantenuto invariati gli stanziamenti per le manutenzioni stradali e degli immobili comunali, dei contributi alle scuole per l'ampliamento dell'offerta formativa, alle Società sportive e alle Associazioni culturali”.

“Vogliamo che il nostro Paese – ha concluso Soletta – continui su questo modello di abbattimento dell'imposizione fiscale senza tagliare dalle attività culturali e sociali, modello che è diventato ormai consuetudine e che ci permette di essere, proporzionalmente ai fondi ricevuti, tra i pochi comuni in Sardegna che nonostante le minori entrate e con meno tasse per i cittadini destina più soldi per l'istruzione dei nostri ragazzi, per la pratica sportiva e per le attività culturali. Siamo fieri di contribuire così allo sviluppo del nostro paese”.