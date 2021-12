Il grande cuore dei Carabinieri di Nuoro: pandori, panettoni e giocattoli ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale San Francesco

Un gesto per dire simbolicamente grazie ai medici, agli infermieri ed a tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza del Coronavirus

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro sono stati ricevuti dal personale sanitario del reparto pediatrico del San Francesco di Nuoro, consegnando dei doni come, costruzioni e modellini di macchine dei Carabinieri ai piccoli degenti. Purtroppo anche quest’anno, i militari dell’Arma, in pieno rispetto delle restrizioni della normativa anti-Covid non sono potuti entrare nel reparto ed interagire con i bambini.

L’iniziativa, concordata con la direzione sanitaria, da sempre vicina ai militari dell’Arma, ha permesso di consegnare panettoni, pandori, spumante e il calendario storico dell’Arma, in tutti i reparti del San Francesco, riscuotendo unanime plauso del personale sanitario e dei genitori dei bambini.

Nella stessa giornata, la consegna dei dolci tipici Natalizi è proseguita, a sorpresa, nell’Hub Vaccinale di via Kandiskij a Nuoro.

I Carabinieri hanno altresì voluto dare un segnale di solidarietà a favore degli “enti che si adoperano per aiutare i più bisognosi” consegnando diverse confezioni Natalizie, per allietare le feste di chi sta vivendo un momento difficile oppure per svariati motivi, sta attraversando un momento di disagio.