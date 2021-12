No alla chiusura dell’ospedale CTO, oggi una fiaccolata a Iglesias per dire basta allo smembramento dei reparti

Il Sindaco Mauro Usai: “Non siamo più disposti a tollerare ulteriori tagli!”. La consigliera comunale Eleonora Deidda: “La salute è un diritto, non un colore politico!”

Di: Alessandra Leo

“Solo insieme possiamo far valere i nostri diritti, il colore politico non c’entra niente, perché la salute è un diritto imprescindibile!” Esordisce così la consigliera comunale Eleonora Deidda sulla propria pagina Facebook annunciando la fiaccolata che si svolgerà oggi 23 dicembre alle ore 18 che partirà da Piazza Sella per dire basta alla chiusura dei reparti del presidio ospedaliero CTO.

Intanto Il Sindaco di Iglesias continua ad occupare l’ospedale per protestare contro i tagli alla Sanità e che hanno causato la Chiusura del Laboratorio Analisi agli esterni, la chiusura Radiologia agli esterni, la chiusura della Chirurgia programmata e la sospensione delle attività degli anestesisti per i trasferimenti in ambulanza.

“È la morte della sanità iglesiente. Non siamo più disposti a tollerare ulteriori tagli.” ha affermato il Primo Cittadino, che si è munito di tenda da campeggio e ha presidiato l’ingresso del pre-triage.

Ieri è stato raggiunto, in segno di unione e sostegno dalle sindache di Domusnovas Isangela Mascia, di Villamassargia Debora Porrà e di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, e dai sindaci di Carbonia Pietro Morittu e di Gonnesa Pietro Cocco.

Tutti uniti per la Sanità nel Sulcis.