Palau. Obbligo di green pass per partecipare ai pranzi di famiglia

Il sindaco: "Non intendiamo instaurare stato di polizia. Controllare le case è impossibile, ci affidiamo al buon senso"

"Non intendiamo instaurare uno stato di polizia in paese e sappiamo bene che controllare l'interno delle case per verificare il rispetto delle norme anti Covid è praticamente impossibile. Davanti alla crescita dei contati in un centro che anche durante le fasi più acute delle pandemia è stato Covid free, o quasi, con questa ulteriore ordinanza abbiamo voluto lanciare un messaggio ai nostri concittadini, richiamandoli alle proprie responsabilità e al buon senso". Francesco Giuseppe Manna, sindaco di Palau, spiega con queste parole all'ANSA la decisione di emettere un'ordinanza con cui dispone l'obbligo di green pass per poter partecipare ai pranzi e alle cene in famiglia durante le feste natalizie.

"Poi, in un piccolo centro ci conosciamo tutti, per cui le forze dell'ordine sono in grado di individuare facilmente situazioni a rischio e quindi intervenire per far rispettare l'ordinanza", ha aggiunto Manna.

A inizio dicembre il primo cittadino era già intervenuto con una prima ordinanza con cui vietava gli eventi pubblici e disponeva l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto: "Avevamo raggiunto i 47 casi positivi, tra cui una decina di bambini di età tra 1 anno e mezzo e 10 anni, per cui era necessario introdurre delle limitazioni - aggiunge -. Anche perché dai nostri riscontri era chiaro che i contagi erano esplosi quest'autunno con la ripresa di pranzi, cene e spuntini organizzati in famiglia. Forse le persone si sentivano sicure dopo avere fatto il vaccino. Ma non è così, il vaccino non basta, bisogna rispettare le altre norme di sicurezza".

La prima ordinanza ha avuto il suo effetto e a oggi Palau conta una trentina di casi positivi. "Con le feste però la situazione rischia di sfuggirci di mano, per questo ho emesso la nuova ordinanza - conclude Manna - Per salvaguardare la salute pubblica e salvare la prossima stagione turistica che partirà già a Pasqua. Per un paese la cui economia si basa sul turismo, presentarci alla stagione turistica Covid free è fondamentale".