Si impicca ad un albero: salvato dalla moglie e dai Carabinieri

Per fortuna l’uomo non è in pericolo di vita

Di: Redazione Sardegna Live

Un gesto disperato che per fortuna è stato interrotto prima che il peggio potesse accadere. L’episodio si è verificato a San Sperate dove una signora del paese, al suo rientro a casa, ha trovato il marito appeso a un albero del giardino nel tentativo di impiccarsi.

La donna, in preda alla disperazione, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e in attesa del loro arrivo è riuscita comunque a liberare il coniuge per poi adagiarlo al suolo privo di sensi.

I militari dell’Arma, giunti immediatamente sul posto, hanno praticato incessantemente un massaggio cardiaco che in breve tempo ha consentito all’uomo di riprendere i sensi e la respirazione. I medici del 118 hanno provveduto poi ad accompagnarlo in ospedale a bordo dell’ambulanza presso il Policlinico universitario di Monserrato.

Per fortuna l’uomo non è in pericolo di vita.