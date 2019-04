Auto in fiamme sull'asse mediano. IL VIDEO

Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, per cause in corso di accertamento, un’auto è stata avvolta dalle fiamme sull’Asse mediano, nello svincolo che conduce a Viale Marconi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per le deviazioni del caso e i Vigili del fuoco.