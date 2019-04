Ancora droga a Sant’Elia, blitz di Carabinieri e Guardia di Finanza: ecco chi sono i quattro pusher arrestati

In via Schiavazzi anche i cani antidroga delle Fiamme Gialle. Gli arrestati sono reclusi a Uta

Di: Alessandro Congia

Prosegue senza sosta il lavoro dei Finanzieri e dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Cagliari volto al contrasto dei fenomeni illeciti diffusi sul territorio attraverso una costante presenza nelle aree più sensibili.

Le due Forze di Polizia sono impegnate quotidianamente in servizi, anche congiunti, per affermare il ruolo della legalità nell’ambito metropolitano e nell’intera provincia secondo le rispettive peculiarità istituzionali e nell’alveo delle specifiche competenze: controllo del territorio, quindi, espresso in tutte le sue molteplici declinazioni dirette a garantire la sicurezza – reale e percepita – della cittadinanza, ma anche presidiarietà economico finanziaria, contrasto alle forme illecite di arricchimento e tassazione dei proventi illeciti.

Nella serata di ieri, i Baschi Verdi della 2a Compagnia di Cagliari e i Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Bartolomeo, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio di perlustrazione del quartiere Sant’Elia.

All’altezza di Via Schiavazzi, i militari hanno concentrato la loro attenzione su un palazzo nelle cui adiacenze notavano un via vai di persone, alcune delle quali note alle Forze dell’Ordine per specifici precedenti in materia di sostanze stupefacenti, ma soprattutto, sulle scale esterne del primo e del secondo piano, alcuni soggetti con atteggiamenti guardinghi e sospetti, tipici delle “vedette”.

Gli arrestati sono Efisio Mura, classe 1980, pregiudicato, Roberto Pireddu, classe 1960, Riccardo Melis, classe 1988 e Alessio Porceddu, classe 1978; una denuncia a piede libero per Matteo Ortu, classe 1983.

Finanzieri e Carabinieri hanno quindi fatto scattare il blitz: salendo da ambedue le scale laterali del palazzo – con un classico “intervento a tenaglia” – sono dapprima riusciti a immobilizzare le vedette e successivamente a raggiungere gli spacciatori prima che questi potessero rifugiarsi all’interno degli appartamenti.

La droga

Le perquisizioni – dapprima effettuate nell’appartamento e nel vano ascensore adibiti a vero e proprio market della droga e successivamente nelle abitazioni dei 3 soggetti trovati intenti alle attività di spaccio – hanno portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di stupefacente: 1.486 dosi di eroina (per un totale di239,15 grammi), 845 dosi di cocaina (per complessivi 140,35 grammi), 56,51 grammi di hashish e 30,37 grammidi marijuana.

Finanzieri e Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro strumentazione necessaria a gestire la “piazza di spaccio”: una macchina conta banconote, bilancini di precisione, coltelli per tagliare lo stupefacente, bustine monodose per il confezionamento delle dosi, oltre che 7.050 euro in contanti, già provento della precedente attività di spaccio.

Sono stati altresì trovate due pistole a piombini ed un fucile ad aria compressa, armi cui sono stati asportati i segni distintivi (tappino rosso) che contraddistinguono un’arma “giocattolo” rendendola del tutto identica ad una reale.

Sono così stati tratti in arresto quattro soggetti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale cui si aggiunge, per uno, il reato di evasione in quanto già sottoposto agli arresti domiciliari e per un altro la violazione della misura della sorveglianza speciale.

Per un quinto soggetto è scattata la denuncia per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro soggetti arrestati sono stati tradotti nella Casa Circondariale di Uta.