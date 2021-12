È ai domiciliari ma continua a rubare, arrestato 54enne a Sassari

Deve scontare una pena di 6 anni e 4 mesi

Di: Redazione Sardegna Live

Finisce in carcere per scontare una pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione un ladro seriale che per 20 anni ha imperversato per Sassari compiendo rapine, furti in appartamenti e su auto per poi rivendere la refurtiva.

All'uomo, un sassarese di 54 anni, è stata fatale l'ultima impresa, compiuta poco tempo fa mentre si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari.

Gli agenti della Squadra Mobile di Sassari, coordinati dal dirigente Dario Mongiovì, lo hanno incastrato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alla sfilza di reati che riempivano la sua scheda del casellario giudiziario si è così aggiunta l'evasione.

Il 54enne è stato arrestato dopo una lunga ricerca in città e nei dintorni e accompagnato nel carcere di Bancali. Qui, per effetto del cumulo delle pene, rimarrà per 6 anni, 4 mesi e 20 giorni.