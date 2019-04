Sorpreso ad imbrattare il muro di un edificio, giovane writer denunciato dalla Polizia

Il 20enne è stato accompagnato negli uffici della Questura

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, è intervenuto in vico 2° Sulis in quanto una chiamata al 113, aveva segnalato la presenza di un giovane intento ad imbrattare il muro di uno stabile con una bomboletta spray.

Un equipaggio della squadra Volante, giunto sul posto, ha constatato che il ragazzo aveva già realizzato una scritta e si era allontanato dopo essere stato ripreso dalla richiedente, che forniva ai poliziotti le descrizioni somatiche e di abbigliamento.

Diramata la nota di ricerca agli equipaggi presenti sul territorio, poco dopo personale del XIII Reparto Mobile intercettava un giovane che corrispondeva perfettamente alle descrizioni fornite, fermandolo ed identificandolo per F.A. 20enne cagliaritano.

Un equipaggio della squadra Volante, giunto in ausilio, lo accompagnava in Questura per gli atti di rito denunciandolo per deturpamento e imbrattamento di cose altrui e sequestrando 4 bombolette spray rinvenute in una borsa che il ragazzo portava con se.