Covid. In Sardegna 186 nuovi contagi Covid e due decessi

Invariati i ricoveri in terapia intensiva

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 186 i contagi da coronavirus registrati oggi in Sardegna, sulla base di 3.360 persone testate. E' quanto riporta il bollettino Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.710 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (stesso dato di ieri), mentre quelli ricoverati in area medica 115 (4 in meno di ieri). Sono invece 4.085 i casi di isolamento domiciliare (32 in più di ieri).

Si registrano due decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano, e un'altra persona nella provincia di Nuoro.