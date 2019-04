Spara alla moglie e poi si toglie la vita: dramma a Quartu

L'anziana era molto malata, i corpi trovati sul litorale di Flumini

Di: Redazione Sardegna Live

I corpi senza vita di due anziani, marito e moglie, sono stati trovati attorno alle 9.30 di questa mattina a Quartu a bordo di un'auto, sul litorale di Flumini, nella zona di S'Ecca S'Arrideli.

Secondo quanto si apprende un uomo avrebbe sparato alla moglie rivolgendo poi contro di sé l'arma. La donna era molto malata da tempo, e questo sarebbe il motivo che ha generato il gesto disperato.

I due coniugi, che abitavano in via Canepa, erano conosciuti e stimati in città e avevano figli, uno vive in Francia.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Quartu, il 118 e il medico legale Roberto Demontis. I cadaveri saranno trasferiti all'istituto di medicina legale di Monserrato.