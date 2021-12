Ad Alghero obbligo di mascherina anche all'aperto, ma solo in determinati giorni e orari

Le disposizione del primo cittadino per contenere i contagi in vista delle festività

Di: Redazione Sardegna Live

L'aumento dei contagi da coronavirus ad Alghero hanno spinto sindaco Mario Conoci a disporre misure restrittive ritenute necessarie per contenere i casi. "Considerato che i recenti dati relativi al Covid-19 evidenziano la necessità di elevare l’attenzione e le misure di prevenzione e raccomandando che la misura principale è soprattutto la vaccinazione", si legge in una nota, il primo cittadino, "al fine di contenere la diffusione del virus" dispone le seguenti misure di prevenzione:

E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto, allorquando le circostanze e le situazioni contingenti determinino assembramenti tali da richiedere l’impiego dei suddetti dispositivi.

La disposizione riguarda i seguenti orari: dalle 16 alle 22 di ciascun giorno dal 23 al 24 dicembre e dalle 10 alle 22 dal 25 al 26 dicembre; dalle ore 16 alle 22 di giovedì 30 dicembre e dalle 10 del 31 dicembre fino alle ore 2 del 1° gennaio 2022; dalle ore 16 alle 22 di giovedì 6 gennaio 2022.

Non hanno l'obbligo - si legge nella nota - di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie esclusivamente: i minori di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi; le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; i soggetti che svolgono attività sportiva e motoria.