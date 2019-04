Ladri in azione al New Puccini. David Bullegas: “Un gesto da infami”

La rabbia e l’amarezza del titolare 41enne, David Bullegas, nel locale di via Puccini a Cagliari

Di: Alessandro Congia

“Scassinare un locale per poi entrare a rubare dopo aver aspettato che i dipendenti se ne siano andati a casa la considero una cosa ignobile e da codardi. Io e i miei dipendenti lavoriamo ogni giorno con sacrificio non per diventare milionari ma per poter vivere e andare avanti. Detto questo mi auguro che coloro i quali hanno compiuto questo gesto riflettano sul fatto che rubare in casa altrui non è altro che un gesto da infami”.

Lo scrive senza troppi giri di parole il New Puccini, sulla fan page ufficiale del noto locale cagliaritano, situato nell’omonima via del centro cittadino: David Bullegas è su tutte le furie, i ladri sono entrati in azione dopo che i dipendenti hanno abbassato le serrande e chiuso come avviene ogni giorno.

Poi, il blitz dei malviventi, per rubare appena 100 euro di fondo cassa e un Ipad: un episodio, denunciato ai Carabinieri, che purtroppo mette ancora in luce i reati predatori commessi senza nessun timore da ignoti. Sul posto pare non ci siano telecamere di sicurezza.