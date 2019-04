In Sardegna 38mila domande per il reddito di cittadinanza

Il ministro Di Maio aveva stimato 272mila destinatari

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso del primo mese 38.276 i sardi hanno presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Il ministro Di Maio aveva stimata che i destinatari nell'Isola sarebbero potuti essere 272mila.

A rilevare il dato è lo stesso ministero del Lavoro che ha diffuso i numeri relativi al primo mese di richieste. Gli uomini che hanno presentato domanda sono 19.313 a fronte di 18.963 donne. Un trend confermato solo in Molise, mentre nelle restanti regioni le donne sono in testa per numero di domande.

La Sardegna si posiziona all'ottavo posto tra le regioni in cui sono state presentate le domande online, agli uffici postali e ai CAF, alle spalle del Piemonte.