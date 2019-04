Il ritorno de “Le Passeggiate di Enrico Costa”

Il nuovo appuntamento con l’iniziativa di Aristeo è in programma giovedì 11 aprile

Di: Antonio Caria

Ritornano giovedì 11 aprile “Le passeggiate di Enrico Costa”, l’iniziativa del Circolo Culturale Aristeo dedicata al noto scrittore morto 110 anni fa e alla riscoperta della sua Sassari.

La partenza dell’evento, che gode dell’ormai consolidato apporto artistico di Daniele Monachella, sarà alle 17.30 dal corso Vittorio Emanuele 62.

Nei panni di un distinto viaggiatore, il vincitore del premio come miglior attore protagonista al Roma Comic off 2018 guiderà il pubblico alla riscoperta della Sassari che fu, affiancato da Carlo Valle nell’interpretazione del canonico Giovanni Spano.

La formula darà modo agli appassionati di rivivere luoghi topici del cuore della città, all’ombra dei palazzi d’epoca e delle piazze, tra i vicoli e i monumenti più significativi.

“Forse le citazioni letterarie non ci consentono di avvicinarci in modo compiuto ai trascorsi del nostro passato, né sono sufficienti a rivelare il profilo storico di un’epoca – ha affermato Simonetta Castia (Presidente Aristeo) – ma è sicuro che emanano lo spirito del tempo, regalano emozioni che sgorgano dal testo in modo del tutto naturale, catturando la nostra sognante immaginazione”.

Il percorso si snoderà lungo l’asse che da “Platha de Cotinas”, l’attuale Corso Vittorio Emanuele, con tappe in Piazza Tola, l’antica “Carra manna” e, attraverso affascinanti declinazioni storico-narrative, si sposterà in Piazza Azuni per proseguire verso Piazza Castello e Piazza d’Italia.

L’arrivo sarà in Piazza Fiume dove si trova la statua bronzea dedicata al Costa, a due passi dalla sua ultima dimora e dalla Biblioteca Universitaria nei cui spazi è allestita, fino al 17 aprile, la mostra dedicata a “Lo scrittore e la sua città”.

L’intento della manifestazione, patrocinata dal Comune di Sassari e richiamata dalla ormai celebre silhouette progettata da Stefano Serio, è quello di attivare una rete stabile di percorsi di tipo “emozionale” per le strade e nei luoghi del centro storico, connessi all’offerta complessiva turistico-culturale della città. Maggiori informazioni al numero di telefono 3397760176.