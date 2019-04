Delitto di Manuel Careddu, Piscitelli: “A giudizio immediato gli imputati maggiorenni”

Udienza: 10 giugno 2019

Di: Alessandro Congia

Il Gip di Oristano, la dr.ssa Annie Cecile Pinello ha disposto il Giudizio Immediato per gli imputati maggiorenni dell'omicidio di Manuel Careddu di Macomer, Christian Michele Fodde, Matteo Satta e Riccardo Satta, tutti accusati di omicidio ed occultamento di cadavere. L'udienza è fissata presso la Corte di Assise di Cagliari per il prossimo 10 giugno 2019.

Il parere all'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, che difende Corrado Careddu, padre di Manuel e la famiglia Careddu, anche per conto delle Associazioni Onlus Penelope Sardegna e Gens Nova e che ha seguito personalmente tutte le fasi delle indagini e degli accertamenti dei RIS di Cagliari, è presto detto: "Mi spiace che la legge che esclude il rito abbreviato e fa si che i reati punibili con l'ergastolo non possano più usufruire di sconti di pena, approvata definitivamente pochi giorni fa, non spieghi i suoi effetti in modo retroattivo. Quasi certamente, innanzi a prove così schiaccianti, gli imputati opteranno per il rito abbreviato; un delitto di tale efferatezza andrebbe punito senza sconti poiché per la famiglia del povero Manuel non ci saranno mai sconti di dolore. Manuel è stato ammazzato da un branco di suoi quasi coetanei con una ferocia ed una premeditazione che spesso non si riscontrano nemmeno nei più orrendi omicidi di mafia e criminalità organizzata. Manuel ed i suoi familiari aspettano Giustizia e condanne esemplari ed io mi batterò per questo".