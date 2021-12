Claudio Aresu ritrovato cadavere a 4 km di distanza dal lungo in cui era stata ritrovata la sua auto

L’avvocato Piscitelli: “Cercato per giorni viene trovato casualmente dove era scomparso. È evidente che c'è un problema. Le ricerche non vanno sospese mai, come non vengono sospese per i latitanti”

Di: Redazione Sardegna Live

"Ma perché gli scomparsi sardi vengono sempre ritrovati per caso e non da chi li ha cercati istituzionalmente?". Se lo domanda ai nostri microfoni l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, Presidente di Penelope Sardegna.

Il legale commenta il ritrovamento del corpo di Claudio Aresu, il 46enne di Cagliari, ma che da tempo viveva a Como, scomparso il 23 agosto scorso, dopo essere andato a fare un'escursione a Cala Mariolu. Il cadavere è stato avvistato da un escursionista ieri, poco dopo le 12, nel Supramonte di Baunei in Ogliastra, tra Cala Goloritzé e Cala Mariolu, nel vecchio sentiero dei carbonai.

“Claudio Aresu è stato cercato per giorni da chi è preposto istituzionalmente a farlo – dice l’avvocato – e ieri è stato ritrovato casualmente dove era scomparso. Come lui tante altre persone ritrovate morte vicino al luogo dell’ultimo avvistamento. È evidente che c'è un problema ed è ciò che io continuamente denuncio sui social, sui media, nei convegni, in TV: gli scomparsi vanno cercati con professionalità, con mezzi tecnologicamente avanzati, con personale qualificato e formato, con cani specializzati per quel tipo di ricerca e non generici. Le ricerche non vanno sospese mai, come non vengono sospese per i latitanti”.

“Gli scomparsi vanno sempre cercati”: un appello che Sardegna Live e Penelope Sardegna, nella persona dell’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, hanno rilanciato e ribadito più volte anche durante la trasmissione “Scomparsi in Sardegna”.

“Ci vuole formazione e informazione seria”, afferma il legale parlando delle ricerche. “Ci sono famiglie che attendono risposte. Cerchiamo attentamente Silvana Gandola, Giovanna Cilla, Guido Manca, Vittorio Maullu, Cristian Farris, Salvatore Angioni, Irene Cristinzio e tutti gli altri scomparsi senza notizie, riprendiamo le ricerche, in modo attento, ripartiamo dall'ultimo punto noto prima della scomparsa, non restiamo inermi a sperare nella casualità: sono scomparsi degli esseri umani ed i loro affetti li aspettano, li cercano, attendono certezze”, conclude Piscitelli.

La Redazione di Sardegna e Penelope Sardegna si stringono al dolore della famiglia di Claudio Aresu.