Bimbo precipita dal terzo piano a Laconi

Il bimbo di 8 anni giocava nel balcone di casa, poi la fatalità

Di: Redazione Sardegna Live

Un bimbo di 8 anni è precipitato dal terzo piano di un'abitazione in corso Garibaldi a Laconi. Stava giocando sul balcone di casa quando, per cause da chiarire, è volato giù per dieci metri prima di atterrare al suolo. A dare l'allarme un passante. Sul posto è subito intervenuto l'elisoccorso che ha trasferito il bimbo all'ospedale Brotzu di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita, ma in seguito ai gravi traumi riportati saranno necessari approfonditi accertamenti.

L'incidente nel pomeriggio di ieri, quando il malcapitato ha perso l'equilibrio mentre giocava in un balcone posto al terzo piano di casa. Fortunatamente, proprio in quel momento una persona si trovava a passare nei paraggi e si è resa conto del dramma allertando i soccorsi e i genitori del bimbo stravolti dal terrore.

Le ambulanze sono repentinamente intervenute sul posto in attesa dell'elicottero che ha trasferito il ferito a Cagliari.

"Il bambino è cosciente - spiega il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas - in ospedale è monitorato costantemente dai medici che gli hanno effettuato anche una tac. Speriamo che tutto proceda per il meglio. Sarebbe potuta andare molto peggio, il bimbo ha fatto un volo di circa dieci metri ed è davvero un miracolato", conclude il primo cittadino.