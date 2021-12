La vita di Mesina sarà raccontata da una serie tv

Al via le riprese per la serie "Bandidu", dodici episodi girati in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

I primi crimini nella sua Orgosolo, la società del malessere degli anni '60, le rocambolesche evasioni, la grazia, una nuova condanna e l'ultima incredibile latitanza. La vita di Graziano Mesina sarà raccontata da una serie tv prodotta da Tenderstories e Kavac film.

La prima stagione, scritta e ideata da Matteo Martinez, Giulia Magda Martinez e Barbara Alberti, si intitolerà "Bandidu" e consisterà in dodici episodi.

La notizia è stata diffusa dopo l'arresto di alcuni giorni fa a Desulo, che ha riportato il nome di Gratzianeddu alla ribalta nazionale.

"Stiamo lavorando a questo progetto importante da mesi - spiegano i produttori Moreno Zani, Malcom Pagani e Simone Gattoni - la serie ripercorrerà la vita di uno dei latitanti più ricercati della storia d'Italia. Le riprese dei dodici episodi inizieranno nella seconda metà del 2022 tra la Sardegna e Milano".