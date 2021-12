Covid. Open day al Brotzu, somministrate quasi 1200 dosi vaccinali

Prosegue la campagna vaccinale nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Successo dell'open day vaccinale anti covid organizzato dall'Arnas G. Brotzu all'ospedale San Michele. Sono state 1.163 le dosi di vaccino Pfizer somministrate tra prime, seconde e terze dosi.

"I numeri parlano da soli - commenta Paolo Cannas, commissario straordinario dell'Arnas – un successo annunciato a dimostrazione di come il vaccino rimanga attualmente l'unica arma efficace per contrastare il dilagare della pandemia, che in queste ultime settimane con la variante Omicron sta facendo registrare un aumento dei positivi. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di come la nostra Azienda, pur non essendo un hub vaccinale, abbia risposto alla richiesta di collaborazione da parte del sistema sanitario regionale. Voglio ringraziare tutta la squadra dei vaccini dell'Arnas che ancora una volta sta dimostrando efficienza, organizzazione e spirito di servizio".