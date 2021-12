Fuga di gas in appartamento a Sinnai, incendio ed esplosione: ferita una persona

In fiamme anche una macchina parcheggiata difronte all'edificio. Ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

La sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta in un appartamento a Sinnai, a seguito di una richiesta di soccorso intorno alle 10.30, per un'esplosione e incendio.

Sul posto inviata una squadra di pronto intervento dalla sede centrale con in supporto due autobotti ed un carro autorespiratori.

Intervento ancora in atto, le unità coordinate dal ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso) stanno operando per la messa in sicurezza dello stabile e lo spegnimento dei focolai.

Interessata dalle fiamme anche una vettura parcheggiata difronte alla casa. Le cause, saranno valutate al termine della messa in sicurezza, presumibilmente si tratta di una fugga di gas. Una persona è sfortunatamente rimasta ferita.