Ancora spaccio di droga in piazza, in arresto un algerino e un gambiano

Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Cagliari a bloccare i due pusher extracomunitari

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato, durante uno specifico servizio antidroga, due extracomunitari richiedenti asilo, classe 1999: un gambiano e un algerino, sono nei guai per il reato di traffico illecito di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri, infatti, appostatisi nei pressi di piazza del Carmine, hanno osservato i movimenti di un gruppo di extracomunitari che, al passaggio dell’auto di servizio ha creato agitazione ed atteggiamenti sospetti sino all’arrivo di un giovane algerino intento all’acquisto.

Non appena i militari operanti si sono avvicinati ai due interessati nell’attività di compravendita dello stupefacente, l’algerino si dava immediatamente a precipitosa fuga dopo aver spintonato il militare, invece lo spacciatore veniva immediatamente immobilizzato. Inseguito tra Piazza del Carmine e le vie limitrofe, sino all’incrocio di via Roma con via Angioy, il giovane extracomunitario algerino è stato raggiunto, immobilizzato e tratto in arresto per il reato di resistenza pubblico ufficiale in quanto durante le fasi dell’ammanettamento ha opposto una ferrea resistenza sgomitando con forza alla presa dei militari.

Entrambi condotti presso gli uffici del Comando Provinciale di via Nuoro, i due cittadini extracomunitari sono stati sottoposti a perquisizione personale, scoprendo nella disponibilità dello spacciatore una dose di hashish e oltre 60 euro in banconote di piccolo taglio, sicuramente provento dell’attività illecita. Entrambi sono stati rinchiusi presso le camere di sicurezza in stato di arresto e in attesa della celebrazione del rito direttissimo.