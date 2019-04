Topi d’appartamento scoperti dalla Polizia: “L’ho fatto perché non ho i soldi per mangiare”

Gli agenti della squadra Mobile, coordinati dal dottor Marco Basile, hanno restituito la refurtiva agli anziani derubati

Di: Alessandro Congia

Coppia di topi d’appartamento ruba la borsa ad un’anziana signora all’interno di un ristorante per svaligiarne la casa. La squadra Mobile, coordinata dal dottor Marco Basile, (nella foto della grafica), ha recuperato parte della refurtiva depredata ad un’anziana donna a cui era stata sottratta la borsa con le chiavi di casa mentre si trovava al ristorante “Il Gusto” ad opera di una giovane coppia, C.S. del ‘76 e della sua compagna.

In particolare, la donna insieme al marito nel corso della serata del 30 marzo, si recava presso il ristorante il Gusto, in viale Monastir di Cagliari, per trascorrere una serata in compagnia di alcuni amici; poco dopo, a fine serata, la donna si accorgeva che le era stata rubata la borsetta lasciata incustodita sul tavolo, all’interno della borsa erano custoditi i documenti, diversi effetti personali della donna e le chiavi di casa; i coniugi si precipitavano presso la loro abitazione e riscontravano che ignoti erano entrati all’interno della stessa ed avevano sottratto diversi beni tra cui un televisore Philips 40 pollici, un tablet marca Lenovo e un orologio.

I sospetti della donna si concentravano su una coppia che, seduta al tavolo vicino al loro, avrebbe ben potuto appropriarsi della borsetta approfittando della sua distrazione; infatti grazie anche al contributo e la disponibilità manifestata dagli stessi dipendenti del ristorante, la Squadra Mobile della Questura riusciva ad identificare i topi di appartamento e nel corso di una perquisizione eseguita in mattinata venivano recuperati almeno il televisore il tablet e l’orologio della donna a cui era particolarmente legata, che venivano immediatamente restituiti alla vittima.

Nel lasciare gli Uffici della Questura la donna ringraziava i poliziotti in quanto non credeva di rientrare in possesso dei beni e in particolare, dell’orologio. Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, “l’ho fatto perché non avevo i soldi per mangiare” questo è stato il suo commento.