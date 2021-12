Ghilarza. Domenica 19 dicembre il ritorno di Arte e Sapori.

L’appuntamento con la grande mostra a cielo aperto organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Di: Lucia Pes

Produzioni artistiche, artigianali ed enogastronomiche saranno la cornice dei tanti appuntamenti in programma domenica 19 dicembre a Ghilarza per l’atteso appuntamento con l’undicesima edizione di Arte e Sapori.

Dalle ore 10.00 l’apertura ufficiale di tutti gli stand di hobbisti ed espositori che numerosissimi hanno accolto l’invito. Percorsi culturali, artistici, gastronomici e musicali condurranno i visitatori lungo chilometri di autenticità e tradizioni da scoprire. Location? Corso Umberto!

Mostre d’arte, presentazioni di libri, laboratori e tantissimi intrattenimenti destinati anche ai più piccini come la partecipazione di Babbo Natale, Mamma Natale e i loro Elfi.

“Il fermo dovuto allo stato di emergenza nazionale dettato dalla pandemia, ha imposto inevitabilmente il blocco delle manifestazioni pubbliche- ci raccontano gli organizzatori - ma sopra ogni cosa ha terribilmente frenato il sistema economico di determinate attività che hanno subito chiusure e importanti perdite. Siamo consapevoli che un evento non sarà sufficiente a decretare la ripartenza di talune categorie economiche, ma crediamo che Arte e Sapori possa rappresentare, quest’anno più che mai, un’opportunità per la comunità di Ghilarza; o per lo meno questo è l’auspicio! Affinché, considerato anche l’avvicinarsi delle festività natalizie, possa essere motivo di ripresa e di fiducia verso il futuro”.

Con molto entusiasmo, privati, commercianti e associazioni locali si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione, aderendo attivamente all’iniziativa con interessanti proposte. Inoltre, in occasione del centenario del Milite Ignoto, nella Torre Aragonese sarà allestita la mostra di cimeli, documenti e uniformi della Prima Guerra Mondiale.

Un altro imperdibile appuntamento, inserito all’interno del programma è previsto per lunedì 20 dicembre alle ore 21:00, il concerto Gospel di Ella Armstrong, presso la Chiesa Parrocchiale.