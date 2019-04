La Torres femminile manda in fuorigioco il bullismo

Martedì 9 aprile incontro delle rossoblu con gli studenti delle scuole medie

Di: Antonio Caria, fotografia pagina Facebook Fc Sassari Torres Femminile

Bullismo e legalità saranno i temi che verranno trattati nel corso dell’incontro tra le calciatrici della Torres femminile con gli studenti delle scuole medie di Sennori.

L’appuntamento, promosso dal Centro di aggregazione sociale in collaborazione con gli assessorati comunali ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura, si svolgerà martedì 9 aprile alle 10 nella palestra dell’Istituto comprensivo, in via Massarenti.

Ciò fa parte della campagna di informazione e sensibilizzazione “Io mando il bullismo in fuorigioco”, promossa dalla Torres femminile e che vede le atlete rossoblù portare il messaggio contro il bullismo e il cyberbullismo in molte scuole del Sassarese.

L’appuntamento nel paese romangino sarà anche l’occasione per parlare più in generale di legalità con i ragazzi: “Queste campagne educative – così il Sindaco Nicola Sanna – sono fondamentali per far conoscere ai ragazzi i rischi a cui vanno incontro e per spiegare loro come difendersi e quali sono gli atteggiamenti corretti da tenere per non sfociare nell’illegalità, danneggiando sé stessi e gli altri”.