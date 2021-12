Covid: pronti per la riconversione due reparti a Cagliari

Direttore sanitario, ancora qualche posto disponibile

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora sono disponibili alcuni posti letto liberi nei reparti Covid all'ospedale Binaghi di Cagliari, ma all'occorrenza saranno riconvertiti in reparti dedicati ai positivi Geriatria e poi, eventualmente Pneumologia.

Lo ha comunicato all'ANSA il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Cagliari Sergio Marracini, che già ieri aveva annunciato nuove aperture.

"Per ora - spiega Marracini all'agenzia di stampa - abbiamo 77 pazienti al Binaghi di cui 7 in Terapia Intensiva, quindi una ventina di letti disponibili. Al Santissima Trinità - aggiunge - sono 20 i posti che saranno dedicati ai pazienti Covid in Geriatria".