Manovra, 40 milioni per Sardegna e altre tre regioni colpite da incendi

Il fondo istituito dal governo a supporto delle regioni colpite dagli incendi boschivi la scorsa estate

Di: Redazione Sardegna Live

Il governo ha istituito un fondo da 40 milioni per l’anno 2022 per far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi e urbani della scorsa estate.

Fra i territori interessati ai finanziamenti anche la Sardegna. Oltre all'isola anche altre tre regioni colpite dai roghi: Calabria, Molise e Sicilia.

E' quanto previsto da una norma contenuta nell’emendamento del governo alla manovra.