Un nuovo volto per i mercati civici

Lunedì il via ai lavori per un investimento totale di 635mila euro. Firmato il contratto con la ditta responsabile

Di: Antonio Caria

Partiranno lunedì 8 aprile i lavori di restauro conservativo e adeguamento edilizio dei mercati centrali di Alghero, su entrambi gli edifici ricompresi tra le vie Cagliari, Sassari, Mazzini, Genova e la Piazza Pino Piras.

È stato infatti firmato negli uffici di settore a Sant'Anna, il contratto da 100 giorni tra il dirigente competente alla Pianificazione del Territorio e Sviluppo economico del Comune di Alghero e il responsabile della ditta che ha vinto l'appalto ed a cui sono stati aggiudicati i lavori.

635mila euro l'investimento complessivo previsto con fondi da bilancio comunale, che sarà suddiviso in due distinte procedure: la prima riguarderà il lotto funzionale al restauro conservativo delle facciate dei Mercati del Pesce ed Ortofrutticolo, compreso l'adeguamento igienico-edilizio; la seconda ricomprende le opere di adeguamento degli impianti tecnologici per un importo totale di 150mila euro.

Inoltre i tecnici dell'ufficio Opere pubbliche e i responsabili della Polizia locale hanno effettuato un sopralluogo congiunto per definire gli ultimi dettagli. Durante il periodo di accantieramento e l'avvio degli interventi, è istituito nelle vie Genova e Cagliari, soltanto nei tratti interessati dai lavori di fissaggio delle impalcature e nell'area di cantiere, in divieto temporaneo alla sosta.

Una volta ultimata l'installazione di tutte le impalcature sul perimetro delle due strutture (15 giorni circa il tempo necessario), l'intera area sarà al centro di un progetto di rigenerazione urbana e culturale grazie al cosiddetto cantiere-evento.

Nessun problema per i cittadini in quanto i mercati non interromperanno la loro funzione e manterranno la piana fruibilità interna durante il restauro.