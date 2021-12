Ozieri, lacrime e dolore per la scomparsa di Adriano. Il sindaco: "Cambia la sensazione di essere genitore"

La riflessione del primo cittadino nei panni di genitore: "Mio figlio coetaneo di Adriano. Da padre mi turba e mi sconcerta"

Di: Giammaria Lavena

Ha gettato nell’incredulità e nello sconforto l’intera comunità di Ozieri, e non solo, la scomparsa del giovane Adriano Pinna, il 28enne meccanico morto ieri dopo un incidente a bordo della sua moto, nel tratto di strada tra Oschiri e Berchidda. Non è ancora del tutto chiaro quali siano le dinamiche del sinistro, pare che il centauro sia andato a sbattere contro un’auto che lo precedeva, venendo sbalzato dalla due ruote e finendo sull’asfalto, nella corsia opposta. Vani i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, il malcapitato sarebbe morto sul colpo.

“Un ragazzo genuino e divertente”, “di una bontà unica”, sono le testimonianze condivise da amici e persino conoscenti. La stessa genuinità che affiora dal raggiante sorriso stampato sulle labbra dello sfortunato motociclista, che in sella alla sua Ducati aveva trascorso mille avventure. Un beffardo scherzo del destino, che non lascia spazio a spiegazioni, ma soltanto a “un’enorme costernazione”, ha commentato il sindaco Marco Murgia.

“Ieri siamo rimasti basiti e scioccati dalla notizia, che ha creato sconforto in tutta la comunità – racconta il primo cittadino a Sardegna Live -. Quella di Adriano è una famiglia conosciuta e stimata da tutti, lui era un ragazzo d’oro e si faceva voler bene”. Una scomparsa che, riflette l’amministratore ozierese, “cambia la tua sensazione di essere genitore. Per me, padre di un coetaneo di Adriano, una notizia sconcertante”.

Non resta che accettare l’ineluttabilità del destino e reagire, per onorare la memoria di chi ci ha lasciati: “La morte è parte integrante della vita – commenta ancora –. C’è un tempo per l’elaborazione del lutto, ma in questo momento c’è soltanto da fare le giuste considerazioni sul senso della vita”.

Nelle parole di Murgia, oltre che il dispiacere di sindaco e concittadino, anche il dolore di un padre come tanti, immedesimato nella sofferenza dei familiari: “Se penso ad Adriano – conclude – mi viene in mente il suo amore per la vita. Apprezzabile in tutte le sue sfaccettature, un ragazzo buono e straordinario, come la sua famiglia”.

Nei prossimi giorni l’ultimo saluto della comunità ozierese al giovane. Per la data esatta dei funerali bisognerà attendere il responso dell’autopsia. Solo allora Ozieri potrà unirsi nel ricordo di Adriano.