A Boghe ‘e Ballu giunge alla sua quarta edizione

Sabato 6 aprile il gruppo Dilliriana animerà le danze nel piccolo borgo del Barigadu

Di: Redazione Sardegna Live

Squadra che vince non si cambia ! ”, ed è così che le ragazze del gruppo folk femminile Serra Ilighes riconfermano come protagonista indiscusso di “A boghe ‘e ballu “ il gruppo Dilliriana.

“Il successo delle precedenti edizioni non poteva che suscitare comune consenso sulla scelta degli interpreti della serata – ci raccontano le ragazze dell’associazione – “A boghe ‘e ballu” nasce come percorso di valorizzazione delle tradizioni, ma non solo, ha inoltre l’intento di intrattenere piacevolmente il pubblico e il numero di presenze registrate negli anni ha consentito il suo riaffermarsi”.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 aprile con inizio alle ore 21.30 presso i locali del Centro di Aggregazione Sociale, dove le voci di Carlo Crisponi e GianLuca Fadda, i suoni dell’organetto di Silvano Fadda e delle tastiere di Giovanni Demelas detteranno i ritmi della serata danzante.

“ In piccole realtà come la nostra è essenziale coltivare la volontà di costruire – aggiungono le ragazze – e per quest’anno abbiamo in serbo numerose sorprese, non fatevele sfuggire !“