I vigili del Fuoco salvano “Gadduresa”, un segugio maremmano che si era perso durante una battuta di caccia

Disperso nel Corrasi da domenica scorsa, il povero cane è stato salvato dall’intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Singolare intervento della squadra SAF (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Nella Mattinata odierna, gli operatori del 115 sono intervenuti in località “ Fruncu nigheddu” nel supramonte di Oliena per soccorrere una femmina di segugio maremmano di 6 anni. “ Gadduresa“, questo è il nome del povero animale che si era disperso nel “Corrasi” da domenica scorsa, ove impegnato in una battuta di caccia ha seguito la preda nelle scoscese pietraie, fino a perdere l’orientamento: sfinito.

Segnalato dal suo proprietario nelle impervia località, è stato raggiunto dai soccorritori elitrasportati dal Drago 143 del reparto Volo VVF di Alghero.

Al termine delle operazioni di recupero è stato riconsegnato al proprietario che lo cercava invano da alcuni giorni.