Paura a Bosa, una donna si accorge del fumo che fuoriesce dalla sua auto, poi scoppia l’incendio

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e Cuglieri, sono intervenute a Bosa in via Ogliastra, in seguito ad un incendio che ha coinvolto due autovetture

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 8:00 di stamattina, le squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e di Cuglieri, sono intervenute a seguito di un incendio che ha coinvolto due autovetture a Bosa.

Le squadre intervenute, giunte sul posto, hanno immediatamente estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

La natura del rogo è da imputare a cause di natura accidentale per una probabile fuoriuscita di carburante da un condotto, che ha visto protagonista la stessa proprietaria di una delle due vetture. La donna al momento della messa in moto del veicolo, mentre si accingeva ad accompagnare la figlia a scuola, ha visto fuoriuscire le fiamme dal cofano motore. Vista la situazione ha immediatamente lasciato l’auto, messo in salvo la bambina e lanciato l’allarme. Le fiamme quindi si sono propagata anche ad una seconda vettura parcheggiata in prossimità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Ingenti i danni alle vetture coinvolte.