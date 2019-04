Aperto il varco in uscita su via Ponte Romano

Alessandro Derudas: “Migliorerà la viabilità nell’area prossima al porto e alla stazione ferroviaria”

Di: Antonio Caria

È stato aperto ieri il varco che dai parcheggi della Stazione Marittima consentirà l’uscita dei mezzi su via Ponte Romano a Porto Torres. Il tratto era chiuso sin dalla realizzazione dell’area individuata per ospitare gli stalli, avvenuta più di dieci anni fa. È stata posizionata anche la segnaletica verticale.

“Lo scorso anno, dopo la rimozione del passaggio a livello da parte di Rfi – ha sottolineato l’Assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – avevamo dato indicazioni alla struttura, con apposita ordinanza, di mettere in agenda i lavori propedeutici all’apertura del varco. La realizzazione delle opere è avvenuta in questi giorni e oggi è stata aperta l’uscita su via Ponte Romano. La viabilità migliorerà, in quanto l’ingresso e l’uscita dai parcheggi non saranno più concentrati su un unico accesso da via Bassu”.

Gli operai hanno realizzato oggi le ultime rifiniture, tra cui la rimozione della recinzione, l’esecuzione di alcuni lavori edili e la tracciatura della segnaletica orizzontale. Sono stati posizionati anche la segnaletica verticale e lo specchio di sicurezza.

“La creazione del varco ci permetterà, inoltre, di evitare ingorghi o congestioni nei parcheggi in caso di apertura dei cantieri stradali su via Bassu o via Ponte Romano, senza l’obbligo di chiudere l’accesso allo spazio dedicato ai posti auto”, ha concluso l’Assessore.