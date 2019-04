La Sartiglia per l’Avis, domenica donazione straordinaria di sangue

L’emoteca stazionerà in piazza Eleonora dalle 8.00 alle 12.00

Di: Antonio Caria

L’obiettivo non è quello di centrare la stella o regalare evoluzioni ed emozioni, ma una vera e propria gara di solidarietà dedicata ai più bisognosi.

Domenica 7 aprile, la Fondazione Sa Sartiglia, insieme ai cavalieri, tamburini e trombettieri ha organizzato una raccolta di sangue presso l'autoemoteca che stazionerà in piazza Eleonora dalle 8 alle 12. Medici, infermieri e tecnici del Servizio Immunotrasfusionale saranno a disposizione non solo dei cavalieri, ma di chiunque altro voglia donare.

L’iniziativa, nata in collaborazione con il Comune di Oristano, Assl e dell’Avis, coinvolge tutti gli attori della manifestazione a cominciare dai tamburini e trombettieri, a dimostrazione del fatto che la Sartiglia a Oristano non é solo spettacolo e divertimento, ma anche solidarietà e partecipazione sociale.

Così come negli anni precedenti, l’intento è raccogliere sangue per far fronte alla crescente domanda, aiutando chi come i talassemici è costretto a frequenti trasfusioni. Per donare il sangue è sufficiente essere maggiorenni e in buona salute.