Il presidente Solinas: "Non mi faccio tirare per la giacchetta"

Ecco cosa ne pensa in merito alle aspettative dei partiti

Di: _

"Se mi fossi fatto tirare per la giacchetta oggi avremmo avuto la Giunta completa". Così il governatore della Sardegna Christian Solinas, dopo la firma dei decreti di nomina di cinque assessori su 12.

"Sulle altre figure - ha spiegato - in alcuni casi sto facendo un supplemento di istruttoria, in altri sto chiedendo alle forze politiche che vi sia una partecipazione in un settore piuttosto che in un altro dei rami dell'amministrazione". In merito alle aspettative dei partiti, secondo Solinas "Forza Italia è pienamente soddisfatta, perché ha avuto l'intera delegazione nominata, e ha chiuso l'accordo serenamente con due deleghe importanti".

Quanto ai Riformatori, ribadisce, "ho proposto loro una delega (i Lavori pubblici, ndr), l'Udc invece ha avuto la proposta di un assessorato che credo verrà perfezionata nelle prossime ore".

Solinas ha già detto che spera di arrivare martedì in Aula con la Giunta al completo, ma non è escluso che possa tenere deleghe per sé. "Dipende dalla capacità dei partiti di fare sintesi: se poi questo non sarà possibile sarà onere del presidente assumersi per intero la responsabilità di altri settori". Uno di questi, al quale il presidente della Regione tiene in particolare modo, sono i Trasporti.