Cagliari-Cittadella 3-1, i rossoblù avanzano in Coppa Italia

Un successo che dà morale. A segno Deiola, Ceter e Pereiro

Di: Marco Orrù

Il Cagliari torna alla vittoria, seppur in Coppa Italia, con un 3-1 al Cittadella. Di Deiola, Ceter e Pereiro i gol della vittoria rossoblù. Al turno successivo ci sarà il Sassuolo.

LA CRONACA

Mister Mazzarri opta per un turnover completo: Radunovic in porta, Altare, Carboni e Obert in difesa, Zappa e Lykogiannis sulle fasce, Kourfalidis, Oliva e Deiola a centrocampo e la coppia Ceter-Pereiro davanti.

Il Cagliari va in vantaggio con Deiola al 16’: cross di Zappa dalla destra, colpo di testa di Deiola che si inserisce da dietro portando in vantaggio i rossoblù. Dopo un bel tiro alto di Deiola al 33’, la reazione del Cittadella è tutta in un pallonetto strozzato di Antonucci al 35’ e un tiro rasoterra di Cuppone al 38’. Al 40’, poi, arriva il raddoppio del Cagliari: bel sinistro di Deiola, Maniero respinge male e Ceter a porta vuota sigla il raddoppio.

La ripresa si avvia lenta. Dopo dieci minuti fuori il giovane della Primavera Kourfalidis e dentro Grassi, fuori anche Ceter e dentro Joao Pedro. Al 63’ arriva il tris rossoblù: botta da fuori di Lykogiannis, Maniero respinge ancora male e Pereiro in tap-in sigla il 3-0. Dentro anche Caceres e Dalbert, fuori Carboni e Deiola, uno dei migliori in campo, oggi anche capitano. Al 77’ arriva il gol dei veneti con Mazzocco, sinistro da fuori che batte Radunovic, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco precedente.

Nel finale arriva anche l’esordio di in altro Primavera, Desogus, che prende il posto di Lykogiannis. Il Cittadella riesce comunque ad accorciare le distanze all’85’ con uno straordinario gol di Donnarumma, tiro da fuori completamente imparabile per Radunovic. È l’ultima emozione del match.

Foto Cagliari Calcio