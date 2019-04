Sassari si prepara alla Settimana Santa

Il calendario degli appuntamenti è promosso dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune e curato dalle Confraternite Riunite

Di: Antonio Caria

Identità e devozione religiosa. Da sabato 6 aprile avranno inizio i riti della Settimana Santa dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Sassari e curato dalle Confraternite Riunite, la confraternita dei Santissimi Misteri, la confraternita del Santissimo Sacramento, la confraternita dei Servi di Maria, la confraternita di Santa Croce e del Gonfalone e la confraternita dell’Orazione e Morte.

Non solo religione ma anche occasione di promozione culturale per il territorio, tanto che il Comune di Sassari ha aderito, nel corso del 2017, al Protocollo d'intesa per il riconoscimento dei riti della Settimana Santa come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco promosso dall'associazione Europassione per l'Italia.

Sarebbe per la città un valore aggiunto, un ulteriore passo avanti nel processo di valorizzazione e promozione delle proprie specificità culturali.

Il calendario degli appuntamenti prevede ogni domenica di Quaresima, la via Crucis alle 17.00 nella chiesa delle Monache Cappuccine, a cura della Confraternita dei SS Misteri.

Da sabato 6 aprile a venerdì 12 aprile alle 9.00 e alle 18.30, nella chiesa di Sant'Antonio Abate (Servi di Maria), si svolgerà il solenne Settenario predicato in onore della SS. Vergine Addolorata con il tradizionale canto dello "Stabat mater" e "Gosos" in sardo, a cura dell'Arciconfraternita dei Servi di Maria.

Inoltre venerdì 12 aprile alle ore 18.30 la solenne celebrazione di chiusura del Settenario della Madonna Addolorata con il tradizionale canto dello "Stabat mater" e "Gosos" in sardo.

Sabato 13 aprile alle 16.00, nella chiesa di Nostra Signora del Latte Dolce, in occasione della Giornata diocesana dei giovani, sono stati programmati dei laboratori tematici.

Alle 18.00 si terrà un momento di preghiera con l'Arcivescovo di Sassari, Monsignor Gian Franco Saba. Alle 18.45 è previsto il concerto Mack Soul Gospel Choir "Oltre l'indifferenza".

Domenica 14 aprile in tutte le chiese cittadine sono previste le celebrazioni per la Domenica delle Palme, la benedizione delle Palme e la Processione con le Confraternite Riunite.

Lunedì 15 aprile (Lunedì Santo, alle 18.30), nella chiesa delle Monache Cappuccine sarà celebrata la Santa Messa con predica, a cura della Confraternita dei SS Misteri.

Martedì 16 aprile (Martedì Santo), alle 10.30, nella chiesa delle Monache Cappuccine sarà officiata la funzione liturgica in onore dei confratelli defunti, sempre a cura della Confraternita dei SS Misteri.

Alle 18.30 prenderà il via dalla chiesa delle Monache Cappuccine, sede della Confraternita dei SS Misteri, la solenne processione per le vie della città storica, che alle ore 18.45 farà sosta, con i simulacri, all'interno chiesa di San Giacomo, sede dell'arciconfraternita dell'Orazione e Morte. Alle ore 19 davanti alla Cattedrale di San Nicola si svolgerà la Meditazione dell'Arcivescovo al passaggio della processione dei Misteri. Alle 19.30 la processione proseguirà per le vie della città.

Mercoledì 17 aprile (Mercoledì Santo), alle 18.30 dalla Chiesa di Sant’Andrea situata in corso Vittorio Emanuele, partirà la processione della Madonna Addolorata, curata dalla confraternita del Santissimo Sacramento.

Alle 18.45 la processione raggiungerà la chiesa di San Giacomo dove i confratelli dell'Orazione e Morte ospiteranno i simulacri della Madonna Addolorata e del Cristo in croce. Alle 19 la processione proseguirà per la cattedrale dove si terrà la Meditazione dell'Arcivescovo al passaggio della Processione del Cristo e dell'Addolorata. Alle 19.30 la processione proseguirà per le vie della città.

Giovedì 18 aprile (Giovedì Santo), alle 18.00 nella Cattedrale di San Nicola si terrà il Pontificale in Coena Domini, con la Lavanda dei piedi. Alle 20.00 in gran parte delle chiese cittadine si svolgeranno il pellegrinaggio di veglia e l'adorazione nei sepolcri delle sette chiese (Le Cerche).

Venerdì 19 aprile, Venerdì Santo, giorno della Crocifissione di Cristo, sarà una giornata intensa e ricca di funzioni religiose.

Si partirà alle 9.00 con l'arciconfraternita dei Servi di Maria che partirà dalla chiesa di Sant'Antonio Abate per portare il simulacro della Madonna dell'Addolorata in processione per le vie della città.

Il corteo dei fedeli sosterà nella chiesa di San Giacomo, dove sarà accolto, alle 10.00, dall'arciconfraternita dell'Orazione e Morte e dove sosteranno il simulacro della Madonna Addolorata e del Cristo in Croce, prima di giungere, alle 10.15, nella cattedrale di San Nicola e di proseguire, poi, per le vie della città.

Nel pomeriggio, alle 17.30, nella chiesa della Santissima Trinità, si terrà il rito della deposizione del Cristo morto. Alle 19.00 l'arciconfraternita di Santa Croce e del Gonfalone aprirà la processione e la Via Crucis per le vie della città fino alla chiesa di San Giacomo, dove arriverà alle 19.45 e dove sosteranno il simulacro della Madonna Addolorata e del Cristo in Croce per poi proseguire verso la cattedrale di San Nicola. Qui alle 20.00 si svolgerà la Meditazione dell'Arcivescovo al passaggio della Processione del Cristo Morto. La processione proseguirà poi per le vie della città.

Sabato 20 aprile alle 21.30 nelle chiese cittadine si svolgerà la Veglia Pasquale. Domenica 21 aprile (Pasqua di Resurrezione), alle 10.00 nella chiesa della Santissima Trinità, l'arciconfraternita di Santa Croce e il Gonfalone guideranno la processione del Gesù Risorto. Alla stessa ora l'arciconfraternita dei Servi di Maria porterà in processione la Madonna dalla chiesa di Sant'Antonio Abate.

Le due processioni, che si terranno alle 10.15 circa, si ritroveranno in piazza Monsignor Mazzotti per l'incontro tra Gesù Risorto e la Madonna. Piazza Monsignor Mazzotti sarà anche il luogo di incontro delle autorità civili e religiose. La processione si concluderà nella cattedrale di San Nicola, dove l'arcivescovo di Sassari, Monsignor Gian Franco Saba, presiederà la Concelebrazione eucaristica.