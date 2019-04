Dal 14 al 21 aprile i solenni riti della Settimana Santa

Grande attesa per il Lunissanti

Di: Antonio Caria

È stato reso noto il programma della Settimana Santa a Castelsardo, uno delle manifestazioni più antiche e caratteristiche dell’isola. Si partirà domenica 14 aprile alle 8.30 nella Chiesa della Sacra Famiglia, con la celebrazione della funzione liturgica, che sarà ripetuta alle 18.30. Alle 10.30 in piazza Pianedda si terrà la benedizione delle palme seguita alle 11.00, dalla Santa Messa in Cattedrale.

Lunedì 15 alle 7.00 sarà officiata la Messa nella Chiesa di Santa Maria seguita dalla consegna dei misteri e dalla processione fino al bastione. Alle 10.30 avrà luogo la presentazione dei misteri alla Madonna nella basilica di Tergu. Alle 11.30 il Vescovo celebrerà la Santa Messa. Alle 15.30 riprenderà la processione mentre alle 20.30 partirà quella notturna dalla Cattedrale di Sant’Antonio Abate.

Giovedì 18 alle 18.30 in Cattedrale, sarà celebrata la Santa Messa “In Coena Domini” con il rito della lavanda e la reposizione del Santissimo Sacramento. Alle 20.30 dalla Chiesa di Santa Maria partirà “La Prucessioni” con l’incontro del Crocifisso con la Madre Addolorata. Alle 23.00, sempre in Cattedrale, si terrà l’Ora Santa dell’agonia di Nostro Signore.

Venerdì 19 si terranno, rispettivamente, l’Ufficiatura (9.00), la Via Crucis in Cattedrale (15.00), la Passione del Signore, l’Adorazione della Croce, il rito della deposizione (l’Ilcravamentu) e la processione verso la Chiesa di Santa Maria (dalle 16.00).

Sabato 20 alle 21.30 si terrà la Solenne Veglia Pasquale in Cattedrale. Domenica 21 (In Resurrectione Domini) alle 8.30 nella Chiesa della Sacra Famiglia, sarà officiata la Santa Messa. Alle 11.00 avrà luogo l’incontro dei simulacri del Risorto con la Vergine Madre nel sagrato della Cattedrale. Al termine, il Vescovo celebrerà la funzione liturgica solenne. Alle 18.30 nuova celebrazione liturgica in Cattedrale.