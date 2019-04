Al Floris si parla di internet e dei social network nei giovani

L’iniziativa, inserita nel progetto The Social Network & The World Wild Web, si terrà sabato 6 aprile dalle 9.30

Di: Antonio Caria

Si chiuderà sabato 6 aprile il progetto The Social Network & The World Wild Web - Nel selvaggio web: percorsi di consapevolezza nel mondo di internet e dei social network.

L’iniziativa è stata inserita nella programmazione voluta dalla Amministrazione Comunale, Assessorato Benessere Sociale e dall’Ufficio dei Servizi Sociali e Educativi.

A partire dalle 9.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore C. Floris, verrà fatto un resoconto degli incontri precedenti e si cercherà di approfondire e sintetizzare quanto di importante gli utenti possono vivere sul web attraverso una navigazione sicura e consapevole.

La tavola rotonda, dal titolo Nel selvaggio web: opportunità e rischi della nostra avventura on line, è rivolta agli studenti, ai docenti, ai genitori e aperta a tutti i cittadini.

Grazie all’ausilio di esperti del settore verranno trattati gli aspetti positivi e le potenzialità del web e dei social (per il mondo del lavoro, per la ricerca e lo studio, per l’arte, per la promozione del territorio, per l’informazione e la partecipazione dei cittadini) e le criticità e rischi dello stesso ambiente se frequentato senza la giusta dose di saggezza e prudenza (reati virtuali, truffe, cyber bullismo, violazioni della privacy etc.).

I lavori della tavola rotnda saranno aperti dai saluti della Amministrazione Comunale di Gavoi portati dall’Assessore del Benessere Sociale e vice sindaco Enrico Mura che coordinerà l’incontro.

Seguirà l’intervento della dottoressa Rosa Maria Mura del Cpi di Nuoro (Aspal sul Lavoro 2.0, la ricerca attiva on line e le possibilità del web per l‘occupazione), del dottor Pier Luigi Sanna, già responsabile della Polizia delle Comunicazioni per la Provincia di Nuoro ( Reati virtuali, conseguenze reali: truffe, cyberbullismo, privacy).

Il professor Gianfranco Oppo, esperto di bullismo e cyberbullismo parlerà “Di una navigazione corretta: prudenza, consapevolezza, educazione, per una avventura on line esaltante” mentre l’educatrice, blogger e attrice Valentina Loche racconterà la sua esperienza di Emozioni, teatro, racconti fra blog e social network. Di Siti istituzionali, social e piattaforme per la partecipazione democratica, il turismo, la cultura tratterà invece l’intervento dello staff Comunicazione della Amministrazione Comunale di Gavoi.

“Portiamo a compimento con soddisfazione l’ultima azione del progetto The Social Network & The World WILD Web, nato in seno al confronto fra l’amministrazione, l’Ufficio dei Servizi Sociale e la Commissione Benessere Sociale – ha dichiarato Enrico Mura – con l’obiettivo di sviluppare nei ragazze e nelle ragazze, nei cittadini tutti, la consapevolezza di poter essere protagonisti del loro modo di navigare e di porsi in relazione con i contenuti esistenti nella rete in piena sicurezza. L’incontro di sabato fornirà l’occasione per incontrare esperti con cui confrontarsi per sviluppare la propria capacità di comprensione degli strumenti informatici e del loro utilizzo. È di fondamentale importanza, infatti, – ha concluso – riflettere sul tipo di uso che i ragazzi e gli adulti fanno dei nuovi media nel loro insieme con particolare attenzione ai fenomeni di disagio, devianza e criminalità che il web amplifica e rende particolarmente insidiosi”.