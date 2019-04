Atto intimidatorio contro il Sindaco di Palau. Anci Sardegna: “Stanchi di parole e solidarietà. Attendiamo fatti”

Il Presidente Emiliano Deiana: “Attendiamo che il Ministro dell’Interno decida di occuparsi anche di questa grave emergenza”

Di: Antonio Caria

Nuovo atto intimidatorio ai danni di un amministratore sardo. Stavolta ad essere stato preso di mira è il primo cittadino di Palau, Franco Manna. A lui è subito arrivata la solidarietà dell’Anci Sardegna e del Presidente Emiliano Deiana che hanno deciso nuovamente di alzare la voce e chiedere l’immediato intervento delle Istituzioni.

“Ormai è uno stillicidio – così Deiana -. Non passa settimana senza che un pubblico amministratore sia oggetto di attentati e intimidazioni. Nell’esprimere la vicinanza e la solidarietà al sindaco di Palau ci si affida alla professionalità delle forze dell’ordine che indagheranno su questo ennesimo atto tanto inquietante quanto pericoloso”.

“Attendiamo fiduciosi – sottolinea il numero dell’Anci – che il Ministro dell’Interno, più volte sollecitato da Anci Sardegna, decida di occuparsi anche di questa grave emergenza che colpisce i pubblici amministratori sardi con una violenza pericolosa e inquietante”.

“Di parole e di solidarietà siamo stanchi – ha concluso Deiana -. Attendiamo fatti: una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio; interventi di sviluppo locale per creare occupazione e reddito; interventi sull’istruzione e sulla cultura per promuovere la legalità in tutte le sue forme sul territorio della Sardegna”.