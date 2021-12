Lancia un bicchiere contro gli steward: denunciato dalla DIGOS un ultrà bergamasco

Il fatto è avvenuto il 6 novembre nel lo stadio di Cagliari "Unipol Domus"

Di: Redazione Sardegna Live

È stato denunciato dalla Digos di Cagliari per avere lanciato un bicchiere colmo di birra contro gli steward, per poi tentare di scavalcare la barriera che delimita il settore ospiti, senza riuscirci.

Il protagonista della vicenda è un ultrà ventottenne residente nella provincia di Bergamo.

Il fatto è avvenuto il 6 novembre nel lo stadio di Cagliari "Unipol Domus" durante l'incontro di calcio Cagliari-Atalanta, verso la fine del secondo tempo. La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ha consentito al personale della Digos-Squadra Tifoseria, coadiuvato dai colleghi di Bergamo, di individuare ed identificare il responsabile.

L'autore del gesto era stato già destinatario in passato di un provvedimento Daspo per il lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.