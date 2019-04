Tre auto distrutte nella notte a Villa Devoto, sul posto i Vigili del Fuoco

L’episodio, quasi certamente doloso, è avvenuto poco prima delle 2 del mattino

Di: Alessandro Congia

Notte di fuoco in via Vittorio Veneto a Cagliari. Poco prima delle 2 tre auto in sosta sono state distrutte dalle fiamme, nei pressi di Villa Devoto. La sala operativa del 115 dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che ha ricevuto le segnalazioni, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento 4A del Distaccamento portuale di via Roma, con un'auto pompa serbatoio e in supporto un'auto botte pompa della sede centrale di viale Marconi, per un totale di due automezzi e sette operatori.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le auto per poi mettere in sicurezza l'area circostante e la sede stradale, poi hanno avviato i rilievi per risalire alle cause del rogo che sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.