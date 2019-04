Società alimentare evade 700mila euro al Fisco, scoperti anche 7 lavoratori in nero

Ecco quanto accertato dai Finanzieri

Di: Alessandro Congia

La Compagnia della Guardia di Finanza di Nuoro, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, ha condotto una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore alimentare.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno permesso di constatare l’occultamento al fisco, da parte della società verificata, di una base imponibile sottratta a tassazione per circa 700.000 euro, violazioni complessive all’Iva per circa 100.000 euro e omessa dichiarazione di base imponibile IRAP per oltre 600.000 euro.

Inoltre, la Guardia di Finanza ha accertato anche l’impiego di 7 lavoratori “in nero”, con corresponsione della retribuzione in contanti in violazione della normativa in vigore, e infine gravi violazioni amministrative dello statuto dei lavoratori per aver video sorvegliato, senza autorizzazione, i propri dipendenti sul luogo di lavoro.

Nei confronti dell’azienda è stata quindi avanzata la segnalazione all’ispettorato territoriale del lavoro ai fini della sospensione dell’attività nonché irrogata una maxi sanzione per l’importo di circa 200.000 euro.

L’operazione si inquadra in un più ampio obiettivo di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, volte al contrasto delle forme più gravi e diffuse di evasione fiscale e di sfruttamento dei lavoratori.