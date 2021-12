Emergenza Covid: finanziamento extra alle compagnie barracellari

Solinas: "Compagnie barracellari ausilio alle comunità impegnate nell’ affrontare l’emergenza Covid e incendi"

Di: Redazione Sardegna Live

Un riconoscimento al lavoro svolto. Così per l’organizzazione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari è stato stanziato un ulteriore milione di euro. “Il particolare periodo emergenziale Covid – ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas - ha visto protagoniste le Compagnie Barracellari dell’isola quale ausilio alle comunità impegnate anche nell’ affrontare l’emergenza incendi mettendo a disposizione le loro competenze al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori”.

Il riparto dei finanziamenti aggiuntivi di 1 milione di euro – sottolinea l’Assessore regionale degli Enti Locali, Quirico Sanna - verrà erogato in proporzione e in ragione del numero delle Compagnie Barracellari attive per l’anno 2021. Nella conferenza Regione Enti Locali del 1 dicembre scorso si è portata all’attenzione dei rappresentanti degli Enti Locali la modalità di riparto della disponibilità aggiuntiva.

La Regione con la legge regionale n. 7/2002, allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle Compagnie Barracellari in Sardegna, concede alle stesse un contributo forfettario annuo per le spese generali, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’equipaggiamento e le attrezzature. Il contributo viene determinato sulla base di una quota fissa per Compagnia e di una quota di 300 euro per ciascun barracello. L’importo massimo del contributo non può comunque eccedere la somma di 35 mila euro per Compagnia.