Riprende lo sportello lavoro

Il servizio è ripartito nella giornata di ieri

Di: Antonio Caria

È ripreso ieri 2 aprile il servizio svolto dallo Sportello Lavoro della città di Alghero che promuove le capacità personali e le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, sostiene i cittadini nel restare competitivi e intende migliorare le condizioni di accesso al lavoro.

L’intento è quello di creare un’area di servizio sugli aspetti motivazionali e l'orientamento, promuovendo lo sviluppo di una cultura imprenditoriale. E ancora, supporto all'utente nella redazione di un curriculum vitae e nella consultazione delle bacheche, nell'attività di consulenza individuale e di gruppo.

Lo Sportello Lavoro è attivo nelle giornate di martedì e giovedì presso la sede di Via Michelangelo (10.30-13.00), mentre il mercoledì è operativo presso l'InfoAlghero (ex Casa del Caffè di via Cagliari, 2) dalle 16.00 alle 18.30.

È possibile contattare telefonicamente i responsabili dello Sportello al numero di telefono 3666484274, all’indirizzo di posta elettronica sportellolavoro.alghero@gmail.com o sulla pagina Facebook "Alghero - Sportello Lavoro".