Omicidio di Romina Meloni. Proclamato il lutto cittadino

Il Comune: “In segno di cordoglio per la sua tragica e prematura scomparsa, in segno di partecipazione al dolore dei familiari e dell'intera comunità ozierese”

Di: Antonio Caria

Il Sindaco di Ozieri, Marco Murgia, ha proclamato per domani 4 aprile, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Romina Meloni, il lutto cittadino “In segno di cordoglio per la sua tragica e prematura scomparsa, in segno di partecipazione al dolore dei familiari e dell'intera comunità ozierese.

Disposte l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali, gli edifici pubblici e gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, oltre la chiusura degli esercizi commerciali durante la celebrazione dei funerali.